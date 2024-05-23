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Haberler Galeri Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 19:00

Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan 43 yaşındaki şarkıcı Lara, yaşadığı depişimle magazin gündeminde sık sık yer alan ünlülerden! Tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ünlü şarkıcı, bugün bir televizyon programına çıkarak geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı zorlukları anlattı. İzleyiciler büyük şaşkınlık yaşarken şarkıcı Lara, herkesi hayrete düşürdü.

Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

"DUDAĞIMLA PİPET BİLE TUTAMIYORUM"

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

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Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

HERKESİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Bugün bir televizyon programına katılan şarkıcı, herkesi hayrete düşüren açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

"ALNIM ÇÖKTÜ…"

Estetik sonrası yaşadığı zorlukları anlatan şarkıcı, "Türkiye'ye döndüm, aradan biraz zaman geçti. Kız arkadaşıma alnım çöktü dedim. Dolgu yaptırdık. Dolgu yapayım derken kadın geldi o güzelim dudaklarıma bir şeyler sıktı. O zaman yaşım 24-25"

Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

"ŞUURUMU YİTİRDİM"

Ayrıca Lara, "Aradan zaman geçti, dudaklarım sallanmaya başladı. Ankara'daki doktora yıllar sonra gittik. Gelmişken 'dudağımdaki dolguları alır mısın? Mısır patlağı gibi kaldı' dedim. Gamze çok hoşuma gidiyor. 'Gamze de yapar mısınız?' dedim. Beni hafif bayıltmışlar. Kalktım dudaklarım böyle. Şuurumu öyle yitirdim ki dikişleri makasla aldım"

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