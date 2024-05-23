Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!

"DUDAĞIMLA PİPET BİLE TUTAMIYORUM"

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.