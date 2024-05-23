Giriş Tarihi: 23.05.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
19:00
Şarkıcı Lara estetik sonrası yaşadıklarını ilk kez anlattı: Şuurumu yitirdim!
"Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan 43 yaşındaki şarkıcı Lara, yaşadığı depişimle magazin gündeminde sık sık yer alan ünlülerden! Tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ünlü şarkıcı, bugün bir televizyon programına çıkarak geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yaşadığı zorlukları anlattı. İzleyiciler büyük şaşkınlık yaşarken şarkıcı Lara, herkesi hayrete düşürdü.