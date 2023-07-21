Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:17

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatile çıktı. Şarkıcı Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı hayran bıraktı. Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Ayşe Nazlı'nın üzerine titriyor. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. Usta sanatçının kızıyla yaptığı son paylaşım ilgi odağı oldu. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...