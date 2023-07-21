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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:17

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatile çıktı. Şarkıcı Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı hayran bıraktı. Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Ayşe Nazlı'nın üzerine titriyor. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. Usta sanatçının kızıyla yaptığı son paylaşım ilgi odağı oldu. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında. Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatile çıktı. Usta sanatçının kızıyla yaptığı son paylaşım ilgi odağı oldu.

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Şarkıcı Nilüfer evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını bu sözlerle kutladı: "Hayat sana hep güzellikler getirsin..." | Video

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Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' şarkıları Türk popunun klasikleri arasına giren Nilüfer, son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti.

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti… Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı ile tatilde! Anne kızın paylaşımına yorum yağdı!

"ESKİ ŞARKILARIN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ"
Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta sanatçı, "O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?" sorusuna, "Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti.

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