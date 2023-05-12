Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 12:50

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'ya bir de şimdi bakın!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı hayran bıraktı. Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Ayşe Nazlı'nın üzerine titriyor. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...