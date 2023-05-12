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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'ya bir de şimdi bakın!
Giriş Tarihi: 12.05.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 12:50

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'ya bir de şimdi bakın!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı hayran bıraktı. Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. Henüz 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında. Sosyal medyada sık sık kızı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Ayşe Nazlı'nın üzerine titriyor. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’ya bir de şimdi bakın!

Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı şimdilerde 23 yaşında.

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’ya bir de şimdi bakın!

Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Şarkıcı Nilüfer evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını bu sözlerle kutladı: "Hayat sana hep güzellikler getirsin..." | Video

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Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’ya bir de şimdi bakın!

'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' şarkıları Türk popunun klasikleri arasına giren Nilüfer, son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti.

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’ya bir de şimdi bakın!

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

Şarkıcı Nilüfer 4 aylıkken evlat edinmişti şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu! Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’ya bir de şimdi bakın!

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