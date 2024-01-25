Şarkıcı Nilüfer’den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
15:49
Şarkıcı Nilüfer son olarak sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulundu. Nilüfer ile kızının kar paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu...