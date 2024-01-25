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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 15:49

Şarkıcı Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

Şarkıcı Nilüfer son olarak sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulundu. Nilüfer ile kızının kar paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. 4 aylıkken şarkıcı Nilüfer tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde çok güzel bir genç kız. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu...

Şarkıcı Nilüfer’den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

Bundan 23 yıl önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinilen Ayşe Nazlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu. Şarkıcı Nilüfer son olarak sosyal medya hesabından kızı Ayşe Nazlı ile tbt paylaşımında bulundu.

Şarkıcı Nilüfer’den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

Nilüfer ile kızının kar paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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Şarkıcı Nilüfer’den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

Sevilen şarkıcı Nilüfer, bir dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı ilgi odağı oldu. İngiltere'de psikoloji okuyan 23 yaşındaki Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Nilüfer kızı ile karesine "2017 Ocak İstanbul'da karlı bir günde…" notunu düştü.

Şarkıcı Nilüfer’den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

Şarkıcı Nilüfer’den kızı Ayşe Nazlı ile kar pozu! Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi şimdi genç kız oldu!

"ESKİ ŞARKILARIN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ"
Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta sanatçı, "O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?" sorusuna, "Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti. Sonucunda bu Türkiye'yi de etkiledi. Rap ağırlıklı oldu. Bu tarz öne çıktı.

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