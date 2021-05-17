Şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında! Nilüfer'den kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkat çekiyor...

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak verdiği bir röportajda kızına düşkünlüğünden bahsederken, İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı ile gurur duyduğunu dile getirdi. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumluı'nın son hali...