Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Yaklaşık bir yıl önce bir röportajda Neva'nın hastalığı ile ilgili konuşan Özen, "Kızım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat oldu. Çok zor zamanlar geçirdik. Serebral Palsi denilen hastalığın teşhisi konuldu. Ben hep umutluydum. Son ameliyatının ardından doktorlar "Artık yapacağımız bir şey yok" dediler, bana vedalaşmamız gerektiğini söylediler. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Doktorlara da 'Hastaneden çıkarmayacağım, burada şifa bulacak' demiştim. Öyle de oldu. Tedavisi bir noktaya geldi" demişti.