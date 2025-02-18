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Haberler Galeri Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…
Giriş Tarihi: 18.02.2025 23:04 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 23:04

Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında Almanya konserinde tanıştığı Burcu Kartal ile evlendi. Sinan Özen ve Burcu Kartal'ın bu mutlu evliliğinden 2020 yılında Neva ve Sanberk adında ikizleri dünyaya geldi. Ünlü çiftin küçük kızları Neva'ya Serebral Palsi hastalığı teşhisi kondu. İkizler Neva ve Sanberk'in bugün doğum günü… Ünlü şarkıcı Sinan Özen ikizlere duygu yüklü bir kutlama yaptı. İşte o paylaşım!

Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Sinan Özen, Almanya'daki bir konserinde tanıştığı Burcu Kartal ile 2016 yılında evlenip ardından Neva ve Sanberk adını verdikleri ikiz bebeklerine kavuştu.

Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Ünlü çiftin küçük kızları Neva'ya Serebral Palsi hastalığı teşhisi kondu.

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Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Yaklaşık bir yıl önce bir röportajda Neva'nın hastalığı ile ilgili konuşan Özen, "Kızım bağırsak rahatsızlığı nedeniyle doğumunun ardından 7 kez ameliyat oldu. Çok zor zamanlar geçirdik. Serebral Palsi denilen hastalığın teşhisi konuldu. Ben hep umutluydum. Son ameliyatının ardından doktorlar "Artık yapacağımız bir şey yok" dediler, bana vedalaşmamız gerektiğini söylediler. Maalesef mezar yeri bile hazırlamıştık ama umudumuzu hiç kaybetmedik. Doktorlara da 'Hastaneden çıkarmayacağım, burada şifa bulacak' demiştim. Öyle de oldu. Tedavisi bir noktaya geldi" demişti.

Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

Sinan Özen daha önce kızı Neva için hayranlarından dua istemişti "Kızım bana Allah'ın bir ödülü. Onun bana bakan, gülen gözüne dünyaları veririm. 40 yıl müziğim bir yana o bir yana. Dualarınızı bekliyorum" diye konuşmuştu.

Şarkıcı Sinan Özen’den 5 yaşına giren ikizleri için duygu yüklü doğum günü kutlaması…

İkizler Neva ve Sanberk'in ise bugün doğum günü… Ünlü şarkıcı Sinan Özen ikizlere duygu yüklü bir kutlama yaptı.

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