Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Saat 21.21'de ilk kez online olarak gerçekleşecek olan müzayedede sanatçının kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarı çocuklar için açık arttırmaya çıkacak. Elde edilen gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.