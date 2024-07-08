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Haberler Galeri Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada
Giriş Tarihi: 08.07.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 07:27

Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Şarkıcı Teoman'dan alkışlık bir hareket geldi. Teoman, yarın düzenlenecek olan 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında jest yaparak gitarını bağışladı. Saat 21.21'de ilk kez online olarak gerçekleşecek olan müzayedede sanatçının kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarı çocuklar için açık arttırmaya çıkacak. Elde edilen gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Teoman, yarın düzenlenecek olan 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında jest yaparak gitarını bağışladı.

Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Saat 21.21'de ilk kez online olarak gerçekleşecek olan müzayedede sanatçının kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı 30 yıllık gitarı çocuklar için açık arttırmaya çıkacak. Elde edilen gelir ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

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Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Teoman, GÜNAYDIN'a verdiği röportajda "Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım" demişti.

Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu durum için teşekkür mesajı yayınlayıp, "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum.

Şarkıcı Teoman gönülleri fethetti! 30 yıllık gitar açık arttırmada

Örnek oluşturacağını umduğumuz bu karar nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

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