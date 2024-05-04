Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Şarkıcı Zara'dan eğlenceli spor paylaşımı geldi. Ünlü şarkıcı paylaşımına şu notu ekledi: Spordan sonra bir mutluluk geliyor, net… "Ay omuzum ağrıyor, ay kolum ağrıyor" cümleleri kasları çalıştırınca bitiyor… Hele bir de öğretmeniniz işine aşık biriyse yaşadınız.. Koşa koşa gitmeli spora, canım Yıldız Tilbe'nin dediği gibi bir odadan öbürüne geçerken yoruluyoruz zaten. Ve Teoman'ın dediği gibi "spor hocaları yormasınlar bizi spor yaptırırken"