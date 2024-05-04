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Haberler Galeri Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:17

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Şarkıcı Zara son olarak verdiği kilolarla hayranlarının beğenisini topladı. Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşmıştı. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Zara, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Şarkıcı Zara'dan eğlenceli spor paylaşımı geldi. Ünlü şarkıcı paylaşımına şu notu ekledi: Spordan sonra bir mutluluk geliyor, net… "Ay omuzum ağrıyor, ay kolum ağrıyor" cümleleri kasları çalıştırınca bitiyor… Hele bir de öğretmeniniz işine aşık biriyse yaşadınız.. Koşa koşa gitmeli spora, canım Yıldız Tilbe'nin dediği gibi bir odadan öbürüne geçerken yoruluyoruz zaten. Ve Teoman'ın dediği gibi "spor hocaları yormasınlar bizi spor yaptırırken"

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Zara son olarak değişimiyle adından söz ettirdi. Küçük yaşta Neşecik olarak müzik piyasasına adım atan Zara, şimdilerde sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri…

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Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Zara, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Zara, son dönemde değişimi ile de oldukça iddialı.

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Şarkıcı Zara son olarak verdiği kilolarla hayranlarının beğenisini topladı.

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!

Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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