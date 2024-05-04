Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
15:17
Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara spor paylaşımıyla düşman çatlattı! Fit haliyle ve güzelliğiyle mest etti!
Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Şarkıcı Zara son olarak verdiği kilolarla hayranlarının beğenisini topladı. Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşmıştı. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Zara, düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...