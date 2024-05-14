Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov

"YEMİYORUM, YEMİYORUM"

Yeşilköy'de bir mekanda sahne alan Zara, sahne öncesinde verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu. Yaklaşık dokuz kilo verdiğinin altını çizen ve bu süreci ''yemiyorum... yemiyorum... yemiyorum...'' sözleri ile özetledi.