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Haberler Galeri Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara'dan 'dambıl' şov
Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:52

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara'dan 'dambıl' şov

Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Şarkıcı Zara verdiği kilolarla gündemde... Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşmıştı. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Şarkıcı Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda muhteşem bir sahne performansına imza attı. Ünlü isim düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov

Şarkıcı Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda muhteşem bir sahne performansına imza attı. Sahne öncesinde kulisinde Magazin Burada ekibinin sorularını yanıtlayan Zara, bol sürprizli röportajda fazla kilolara canlı canlı meydan okudu.

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov

"YEMİYORUM, YEMİYORUM"

Yeşilköy'de bir mekanda sahne alan Zara, sahne öncesinde verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Röportajın başında ''aşk kaç beden giyer?'' sorusuna ''xl'' şeklinde net bir cevap veren Zara, "Bana çok büyük geldi. Ya da ben büyük geldim aşka o daha doğru olur. Ama şimdi öyle değil vallahi çok şükür" sözleriyle de kısa açıklamasının içini doldurdu. Yaklaşık dokuz kilo verdiğinin altını çizen ve bu süreci ''yemiyorum... yemiyorum... yemiyorum...'' sözleri ile özetledi.

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Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov

"BUNLAR NE?"

Sanatçıya, 'Bir kiloda bizim için verir misiniz?'' diye soran muhabire, 'Evet neden olmasın'' yanıtı verince ise olanlar oldu.

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov

5 kiloluk dambılı bir anda kucağında bulunca şaşkınlıktan donup kalan Zara, bu kısa şoku atlattıktan sonra 'Ver bakayım sen onu bana' diyerek spordaki hünerlerini canlı olarak sergiledi.

Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara’dan ’dambıl’ şov

Zara son olarak değişimiyle adından söz ettirdi. Küçük yaşta Neşecik olarak müzik piyasasına adım atan Zara, şimdilerde sahnelerin vazgeçilmez isimlerinden biri…

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