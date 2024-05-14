Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
09:52
Şarkıcı Zara kısa sürede 9 kilo vermişti… Şarkıcı Zara'dan 'dambıl' şov
Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem oldu. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken şarkıcı Zara sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. Türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara çocuk yaşta şöhret olan isimlerden. Şarkıcı Zara verdiği kilolarla gündemde... Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara zayıflama sırrını da takipçileriyle paylaşmıştı. Zara, son olarak eğlenceli spor paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Şarkıcı Zara, geçtiğimiz akşam Yeşilköy'de meşhur bir mekanda muhteşem bir sahne performansına imza attı. Ünlü isim düzgün fiziğiyle ve güzelliğiyle adeta düşman çatlattı...