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Haberler Galeri Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 11.07.2021 14:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 14:29

Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı. Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara takipçilerini ikiye böldü. Zara, pembe bikinisinin üstüne giydiği pareo ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcının "Gündüz deniz gece mehtap" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı. Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara takipçilerini ikiye böldü.

Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı.

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Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, teknede verdiği tatil pozlarını da Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Zara, pembe bikinisinin üstüne giydiği pareo ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Şarkıcı Zara'dan tekne pozları! Mavi pareosuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Ünlü şarkıcının "Gündüz deniz gece mehtap" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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