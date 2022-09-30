Giriş Tarihi: 30.09.2022 14:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
14:27
Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! "Kundura giymiş dayılar gibi"
Pop müziğin parlayan yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de dünyaevine girmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Ünlü çiftin boşandıkları ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, son olarak peş peşe ayna pozlarını paylaştı. Ünlü isme bazı takipçilerinden, "Kundura giymiş dayılar gibi ne o çoraplar" yorumu geldi. İşte Zeynep Bastık'ın yeni paylaşımları...