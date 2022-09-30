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Haberler Galeri Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! "Kundura giymiş dayılar gibi"
Giriş Tarihi: 30.09.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 14:27

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! "Kundura giymiş dayılar gibi"

Pop müziğin parlayan yıldızı ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, menajer sevgilisi Tolga Akış'la 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de dünyaevine girmişti. Zeynep Bastık ve Tolga Akış cephesinden kısa süre önce sevenlerini üzen haber gelmişti. Ünlü çiftin boşandıkları ortaya çıkmıştı. Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen genç şarkıcı, son olarak peş peşe ayna pozlarını paylaştı. Ünlü isme bazı takipçilerinden, "Kundura giymiş dayılar gibi ne o çoraplar" yorumu geldi. İşte Zeynep Bastık'ın yeni paylaşımları...

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! Kundura giymiş dayılar gibi

Pop müziğin son dönemde yıldızı parlayan ismi Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış'la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de evlenmişti. Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı aldı.

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! Kundura giymiş dayılar gibi

Güzel şarkıcı Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardı. Basrık ardından birlikte yaşadıkları Levent'teki evden ayrıldı ve kendine Ulus'ta bir daire kiraladı.

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Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! Kundura giymiş dayılar gibi

Zeynep Bastık, sosyal medya hesabı Instagram'dan boşanma haberlerini doğruladı. Bastık, " Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz" demişti. Boşanma iddiasını doğrulayan Tolga Akış, evlilik birliğini yürütemediklerini, ancak aralarında bir sorun olmadığını söyledi.

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! Kundura giymiş dayılar gibi

Tolga Akış, "Evet, iddia doğru. Biz boşanma kararını bir süre önce almıştık ama evden yeni taşındı. Aramızda dargınlık, küskünlük yok. Husumet asla yok. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir şey olmayabilir. Benim hayatta en yakın arkadaşım Zeynep. Onun en yakın arkadaşı da benim. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz, iki günde bir buluşuyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız da var. Biz bambaşka bir bağ yaşıyoruz. Eş olmanın ötesinde bir ilişkimiz var" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Zeynep Bastık’ın ayna pozlarına yorum yağdı! Kundura giymiş dayılar gibi

BİZDEN İHANET ÇIKMAZ

Tolga Akış, boşanmaya ihanetin mi yol açtığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Biz evlilik işini kıvıramadık. Hiç aramız bozulmasın, tartışmayalım dedik. Mutlaka ihanet yüzünden bittiğini söyleyenler olacaktır. Ama benden de Zeynep'ten de öyle bir şey çıkmaz."

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