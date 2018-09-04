Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı

Zeynep'in görüşmesi sonuç verdi ve Sadık Özdemir, yol yapımında gereken iş makinesi masraflarını karşılayabileceğini söyledi. Bunun ardından Milas Belediyesi de kum ve çakıl desteği sağlayacağını bildirince hemen çalışmalara başlandı. Zeynep, Kıyıkışlacık'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirterek, "Kısa sürede ihtiyaç duyulan yol böylelikle açılmış oldu.