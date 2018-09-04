Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
22 yıl önce Muğla Milas'ta konser verdikten sonra oraya aşık olan ve geçtiğimiz yıllarda Kıyıkışlacık köyüne yerleşen şarkıcı Zeynep, sponsoru iş insanı Sadık Özdemir'in desteğiyle kullanılamaz haldeki yolu yöreye kazandırdı...
Giriş Tarihi: 04.09.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 14:21
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
1990'lı yıllarda İbrahim Erkal'ın sözlerini yazdığı "Ah Mehmedim" şarkısını seslendirdiği kaseti milyonlar satan, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere Türk halkının gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı
Zeynep Türkeş, 1996 yılında Muğla Milas'ta konser verdikten sonra yöreye aşık oldu ve ilçedeki balıkçı köyü Kıyıkışlacık'tan yazlık satın alarak buraya yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşam sürdüren Zeynep, yöre halkı tarafından da sevildi.
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
Hatta her zaman denize girdiği koya, mahalleli tarafından "Mehmedim Koyu" ismi verildi. Babası Mustafa Kemal Türkeş ve annesi Vesile Türkeş de Kıyıkışlacık'ta bulundukları zamanlarda aynı Zeynep gibi yöre halkıyla sıkı ilişkiler kurdu.
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
MASRAFLARI KARŞILADI
Yeni Asır'dan Volkan Yıldız'ın haberine göre; Kıyıkışlacık'taki Pencereli Mevkii'nde planda bulunmasına rağmen bu zamana kadar açılmayan yolun yapımı için girişimlerde bulunan ama bir sonuç alamayan yöre halkı, yaşadıkları sıkıntıyı ünlü sanatçının babası Mustafa Kemal Türkeş'e anlattı.
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
Köylünün sesine kulak veren baba Türkeş, bundan sonra yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı: Biz ailece doğasıyla, tarihi değerleriyle ünlü Milas'a ve Kıyıkışlacık'a hayranız ve her fırsatta gelip burada yaşıyoruz.
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
Buradaki dostlarımızın yol sorunu olduğunu duyduktan sonra kızım Zeynep ile konuştuk. Kızım bu soruna duyarlılıkla yaklaştı ve sponsoru iş insanı Sadık Özdemir ile görüştü.
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
Zeynep'in görüşmesi sonuç verdi ve Sadık Özdemir, yol yapımında gereken iş makinesi masraflarını karşılayabileceğini söyledi. Bunun ardından Milas Belediyesi de kum ve çakıl desteği sağlayacağını bildirince hemen çalışmalara başlandı. Zeynep, Kıyıkışlacık'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu belirterek, "Kısa sürede ihtiyaç duyulan yol böylelikle açılmış oldu.
Şarkıcı Zeynep, yaşadığı köyün yolunu açtırdı
Yaklaşık 2 kilometrelik yolun açılmasında emeği geçen değerli dostumuz, sponsorum Sadık Özdemir'e ve Milas Belediyesi yetkililerine yöre halkı adına teşekkür ederiz" dedi.