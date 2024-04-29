Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

Seda Bakan, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki!" dedi.