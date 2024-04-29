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Haberler Galeri Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 23:20

Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler'in kanalına konuk oldu. Berfu Yenenler ve Seda Bakan'ın Youtube'da yer alan sohbeti ilgiyle takip edildi. Sosyal medyada ise ikilinin baby shower ile ilgili yaptığı değerlendirmeler büyük yankı uyandırdı. İkinci bebeği için baby shower yapmayan onun yerine mevlit okutturmayı tercih eden Seda Bakan'ın açıklamaları sosyal medyada oldukça beğenildi. İşte Berfu Yenenler ve Seda Bakan'ın o dikkat çeken açıklamaları!

Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

Ünlü oyuncu ve sunucu Eser Yenenler'in tescilli güzel eşi Berfu Yenenler, kendi kişisel Youtube kanalında her hafta birçok ünlüyü ağırlıyor.

Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

Bu hafta Berfu Yenenler'in konuğu ünlü oyuncu Seda Bakan'ndı. Ünlü oyuncu açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı.

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Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

AÇIKLAMLARIYLA GÜNDEMDE YER ALDILAR

Seda Bakan, eşiyle tanışma ve evlenme hikayesiyle gündemde yer alırken bu kez de baby shower açıklamasıyla sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

Seda Bakan, "Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki!" dedi.

Seda Bakan ile Berfu Yenenler’in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu! Seda Bakan: Bizim kültürümüzde yok!

"O KÜLTÜRÜ HEMEN SAHİPLENİRİM"

Berfu Yenenler ise, "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor!"

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