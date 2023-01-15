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Haberler Galeri Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan'ın Maldivler pozları yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 07:10

Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan'ın Maldivler pozları yaktı geçti!

Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Seda Bakan geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmuş ve dünyaya gelen kızına Ela adını vermişti. Seda Bakan kış sezonunda kayağa gidenlerin aksine soluğu Maldivler'de aldı. "D vitamini var dediler geldik" diyen Seda Bakan'ın tatil pozlarına beğeni yağdı. Paylaşımlarına yenilerini ekleyen Seda Bakan minik kızı Leyla ile pozları hayran bıraktı. Güzel gözleriyle Leyla adeta annesi Seda Bakan'dan rol çaldı. İşte Seda Bakan'dan Maldivler pozları...

Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan’ın Maldivler pozları yaktı geçti!

Herkes kayak bölgelerini tercih ederken Seda Bakan, yılın ilk tatili olarak denizi ve güneşi seçti. Maldivler'e giden Seda Bakan pozlarını ardı ardına paylaştı. Denizin ve güneşin keyfini süren Seda Bakan kumsal pozlarıyla da beğeni topladı.

Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan’ın Maldivler pozları yaktı geçti!

"D vitamini var dediler geldik" diyen Seda Bakan'ın tatil pozları ilgi odağı oldu.

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Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan’ın Maldivler pozları yaktı geçti!

Paylaşımlarına yenilerini ekleyen Seda Bakan minik kızı Leyla ile pozları hayran bıraktı.

Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan’ın Maldivler pozları yaktı geçti!

Güzel gözleriyle Leyla adeta annesi Seda Bakan'dan rol çaldı.

Seda Bakan’ın minik kızı Leyla güzelliğiyle annesinden rol çaldı! Seda Bakan’ın Maldivler pozları yaktı geçti!

İşte Seda Bakan'dan Maldivler pozları...

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