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Haberler Galeri Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:37 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 23:37

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz nikahı sonrası oğlu Oğulcan Engin'le arasının açıldığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda Oğulcan Engin'in doğum gününde buzları eritti. Ünlü şarkıcının oğlu Engin, aylar sonra ilk kez annesiyle pozunu sosyal medyada paylaştı. İşte Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'le o pozu!

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz nikahı ile oğlu Oğulcan Engin'le arasının açıldığı iddia edilmişti.

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!

DOĞUM GÜNÜNDE BUZLAR ERİDİ

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda oğlunun doğum gününde buzları eritti.

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Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!

AYLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Uzun bir süre birlikte poz vermeyen anne- oğul, aylar sonra bir araya gelip sosyal medyada paylaşım yaptı.

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!

"KRALİÇE" NOTUNU EKLEDİ

Seda Sayan'ın oğlu Engin, annesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Kraliçem" notunu da eklemeyi ihmal etmedi.

Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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