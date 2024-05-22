Giriş Tarihi: 22.05.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
23:37
Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin’le buzları eritmişti! Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin’den aylar sonra yepyeni poz!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz nikahı sonrası oğlu Oğulcan Engin'le arasının açıldığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda Oğulcan Engin'in doğum gününde buzları eritti. Ünlü şarkıcının oğlu Engin, aylar sonra ilk kez annesiyle pozunu sosyal medyada paylaştı. İşte Seda Sayan ve oğlu Oğulcan Engin'le o pozu!