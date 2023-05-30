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Haberler Galeri Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan'ın oğluymuş!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:36

Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan'ın oğluymuş!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu da çok ünlü! Seher Dilovan'ın oğlunun müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumlamıştı. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere…

Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan’ın oğluymuş!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Eskisi kadar sahnelerde boy göstermese de sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmeyen Seher Dilovan'ın çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan’ın oğluymuş!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor.

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Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan’ın oğluymuş!

Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan’ın oğluymuş!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.

Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan’ın oğluymuş!

Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

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