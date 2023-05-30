Seher Dilovan ile yan yana gören şaştı kaldı! Meğer genç şarkıcı Seher Dilovan’ın oğluymuş!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlunun da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Eskisi kadar sahnelerde boy göstermese de sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmeyen Seher Dilovan'ın çocuklarıyla paylaşımları büyük ilgi görüyor.