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Haberler Galeri Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!
Giriş Tarihi: 12.07.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 06:29

Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, her hareketi ve açıklamasıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 200 bini aşkın takipçiye sahip olan Alkan, son paylaştığı bikinili karesiyle olay yarattı. Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan, kısa sürede paylaşımını kaldırdı. İşte ünlü güzelin jet hızıyla kaldırdığı olay olan o pozu...

Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, her hareketi ve açıklamasıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Şimdilerde Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

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Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Tatilden bikinili karesini paylaşan Alkan, gelen yorumlardan rahatsız olunca fotoğrafını silmeyi tercih etti.

Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Sezonu Bodrum'da açan Görgüzel, fotoğrafına, "Bir dakika boyunca burada böyle durmak hiç kolay kolay değil, o yüzden 'story'de kalmasın' diyen sporcu arkadaşlara selam olsun." notunu düştü.

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