Selen Görgüzel Alkan'ın bikinili paylaşımı olay oldu! Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan'dan flaş hamle!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, her hareketi ve açıklamasıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde Bodrum'da güzel havanın tadını çıkaran Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Instagram'da 200 bini aşkın takipçiye sahip olan Alkan, son paylaştığı bikinili karesiyle olay yarattı. Gelen yorumlardan rahatsız olan Selen Görgüzel Alkan, kısa sürede paylaşımını kaldırdı. İşte ünlü güzelin jet hızıyla kaldırdığı olay olan o pozu...