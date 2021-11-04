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Haberler Galeri Selena'nın Nazlı'sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor
Giriş Tarihi: 04.11.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 23:54

Selena'nın Nazlı'sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan 'Selena' hala izleyicilerin yakın ilgisini taşıyor. Dizinin eski bölümleri tekrar tekrar izlenirken, Selena'da üç kardeşten biri olan Nazlı karakterine can veren Dilara Kurtulmuş'un son hali görenleri şaşkına çeviriyor. O dönemler küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğu ile herkesin beğenisi toplayan Dilara Kurtulmuş, şimdilerde ise güzelliği ile herkesi büyülüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni alan Kurtulmuş, şu an herhangi bir dizi ya da film projesinin içinde bulunmuyor.

Selena’nın Nazlı’sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor

Döneme damga vuran diziler şimdilerde tekrar tekrar izlenirken, bazıları yeniden çekilmeye başlandı. Selena için şu an böyle bir durum söz konusu olmasa da dizinin bölümleri sevenleri tarafından izlenmeye devam ediliyor.

Selena’nın Nazlı’sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor

Yayın hayatında herkesin konuştuğu dizilerin başında gelen Selena'da 3 kardeşi canlandıran oyuncular da internet kullanıcıları tarafından sürekli aranıyor.

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Selena’nın Nazlı’sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor

Dizide 'Nazlı' karakterine can veren oyuncu Dilara Kurtulmuş da kullanıcıların aradığı isimlerinden başında geliyor. Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğu ile herkes tarafından takdir edilen Dilara Kurtulmuş'un değişimi ise herkesi şaşırttı.

Selena’nın Nazlı’sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor

Şimdilerde 23 yaşında olan Dilara Kurtulmuş güzelliği ile herkesi büyülüyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren güzel oyuncu Dilara Kurtulmuş şu an herhangi bir dizi ya da filmde rol almasa da kullanıcıların en çok aradığı isimler arasında yer alıyor.

Selena’nın Nazlı’sı güzelliği ile herkesin beğenisini topluyor
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