Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 11:36

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki... Meğer usta oyuncunun kızıymış!

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran filmler arasında. Defalarca izlesek bile tekrar tekrar ağladığımız sahnelere hayat veren usta oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in yanı sıra filmin küçük yıldızı 'Samet' de merak konusu oldu. Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i öyle biri çıktı ki ilk defa duyanların ağzı açık kaldı. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından Elif İnci, üstelik Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte 49 yaşındaki Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali ve öğrenince çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...