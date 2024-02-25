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Haberler Galeri Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı "Ajda başıma elma koyup beni taşladı"
Giriş Tarihi: 25.02.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 07:17

Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı "Ajda başıma elma koyup beni taşladı"

Semiramis Pekkan, ablası süperstar Ajda Pekkan ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Çocukluk yıllarına dair bilinmeyenleri anlatan Semiramis Pekkan, ablasının hiperaktif ve etrafındaki çocuklara liderlik yapan biri olduğunu söyledi. İşte babaları deniz binbaşısı Rıdvan Pekkan, anneleri ise ev hanımı Nevin Dobruca olan Pekkan kardeşlerden Semiramis Pekkan'ın unutamadığı çocukluk anıları...

MERVE YURTYAPAN
Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı Ajda başıma elma koyup beni taşladı

Semiramis Pekkan, bir dönemin en önemli oyuncu ve solistlerinden. 1964 yılı yapımlı 'Kara Memed' adlı filmle sinema kariyerine başlamıştı. Müzik kariyerine 1968 yılında başlayıp ilerleyen yıllarda da iki Altın Plak Ödülü almıştı. Pekkan, evlendikten sonra sinema ve müzik hayatını noktalamış, 54 yıllık uzun bir aradan sonra müziğe dönüş yapıp 'Bana Yalan Söylediler' şarkısını yeniden seslendirmişti.

Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı Ajda başıma elma koyup beni taşladı

Ajda Pekkan ise 1970'lerden beri Türk müziğinin zirvesinde. Süperstar olarak anılan Pekkan, ardından gelen birçok şarkıcıya da idol oldu.

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Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı Ajda başıma elma koyup beni taşladı

Ajda ve Semiramis Pekkan, meslek hayatlarındaki başarılarının yanı sıra kardeşlik ilişkileriyle de her zaman örnek oldu. Ara sıra her kardeşin yaşadığı ufak sorunları yaşasalar da hep birlikte olmayı bildiler.

Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı Ajda başıma elma koyup beni taşladı

Semiramis Hanım, zaman zaman süperstarın sahnesine konuk olarak da izleyiciyle buluştu.

Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı Ajda başıma elma koyup beni taşladı

TRAJİKOMİK BİR ANI
Zarafet ve nezaketleriyle her zaman dikkat çeken iki kardeşin, çocukluk yılları da oldukça renkli geçmiş. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran süperstar, aslında 5 yaşlarında yerinde duramayan, etrafındaki çocukları etkisi altına alıp liderlik yapan bir çocukmuş. Semiramis Hanım'ın da o yıllara dair hiç unutmadığı bir anısı olduğunu öğrendim. Hastanede biten o hikayeyi Semiramis Pekkan, şöyle anlattı:

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