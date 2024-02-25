Giriş Tarihi: 25.02.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
07:17
Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı "Ajda başıma elma koyup beni taşladı"
Semiramis Pekkan, ablası süperstar Ajda Pekkan ile ilgili samimi açıklamalar yaptı. Çocukluk yıllarına dair bilinmeyenleri anlatan Semiramis Pekkan, ablasının hiperaktif ve etrafındaki çocuklara liderlik yapan biri olduğunu söyledi. İşte babaları deniz binbaşısı Rıdvan Pekkan, anneleri ise ev hanımı Nevin Dobruca olan Pekkan kardeşlerden Semiramis Pekkan'ın unutamadığı çocukluk anıları...