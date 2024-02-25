Semiramis Pekkan ablası Ajda Pekkan ile unutamadığı bir anısını anlattı "Ajda başıma elma koyup beni taşladı"

TRAJİKOMİK BİR ANI

Zarafet ve nezaketleriyle her zaman dikkat çeken iki kardeşin, çocukluk yılları da oldukça renkli geçmiş. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran süperstar, aslında 5 yaşlarında yerinde duramayan, etrafındaki çocukları etkisi altına alıp liderlik yapan bir çocukmuş. Semiramis Hanım'ın da o yıllara dair hiç unutmadığı bir anısı olduğunu öğrendim. Hastanede biten o hikayeyi Semiramis Pekkan, şöyle anlattı: