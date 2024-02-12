Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
16:17
Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! "Küfür edeceğim şimdi"
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evliliğini 2019 yılında sona erdiren Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı! 2021 yılında meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisini bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk yaşamaya başladı. Güzel bir ilişki yaşadığını belirten Ortaç "Hayatımın kadınını buldum" demişti. Ortaç ve Taşdelen canlı yayında sohbet ederken genç kadının "Serdar Bey" demesi şarkıcıyı kızdırdı.