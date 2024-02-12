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Haberler Galeri Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! "Küfür edeceğim şimdi"
Giriş Tarihi: 12.02.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 16:17

Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! "Küfür edeceğim şimdi"

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evliliğini 2019 yılında sona erdiren Ortaç, yeni bir aşka yelken açtı! 2021 yılında meslektaşı Seçil Gür ile ilişkisini bitiren şarkıcı Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile aşk yaşamaya başladı. Güzel bir ilişki yaşadığını belirten Ortaç "Hayatımın kadınını buldum" demişti. Ortaç ve Taşdelen canlı yayında sohbet ederken genç kadının "Serdar Bey" demesi şarkıcıyı kızdırdı.

Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! Küfür edeceğim şimdi

Şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı. Şarkıcı Çağla Taşdelen'le TikTok'ta yayına katıldı. Taşdelen'le canlı yayında muhabbet eden olan Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti.

Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! Küfür edeceğim şimdi

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUM"

Loughnan ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamadaki "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çeken Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etmişti.

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Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! Küfür edeceğim şimdi

Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! Küfür edeceğim şimdi

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Serdar Ortaç gönlünü eski Survivor yarışmacısı kaptırmıştı... Çağla Taşdelen’e canlı yayında öfkelendi! Küfür edeceğim şimdi

Şarkıcı Çağla Taşdelen'le TikTok'ta yayına katıldı. Taşdelen'le canlı yayında muhabbet eden olan Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti.

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