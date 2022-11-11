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Haberler Galeri Serdar Ortaç'ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...
Giriş Tarihi: 11.11.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 15:36

Serdar Ortaç'ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son dönemde sahneden yaptığı evlilik yorumlarıyla çok konuşulmuştu. Son olarak evinin etrafındaki gürültüden rahatsız olduğunu paylaşım ile dile getiren ve "Ben MS hastası adamım" diyen Serdar Ortaç'ın Ankara'da bir mekanda sahne aldığı sırada yaşadığı zor anlar gündem oldu. İlaçlarla birlikte zaman zaman alkol de alan Serdar Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı. Serdar Ortaç gecenin sonunda yürüyemedi. Tekerlekli sandalyeye oturtulan Serdar Ortaç'ın halleri sevenlerini üzdü.

Serdar Ortaç’ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...

MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç'ın Ankara'da bir mekanda sahneye çıktığı anlardaki halleri gündem oldu.

Serdar Ortaç’ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son dönemde sahneden yaptığı evlilik yorumlarıyla çok konuşulmuştu. Son olarak evinin etrafındaki gürültüden rahatsız olduğunu paylaşım ile dile getiren ve "Ben MS hastası adamım" diyen Serdar Ortaç sahne aldığı sırada yaşadığı zor anlar ile sevenlerini üzdü.

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Serdar Ortaç’ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...

İlaçlarla birlikte zaman zaman alkol de alan Serdar Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı.

Serdar Ortaç’ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...

Serdar Ortaç gecenin sonunda yürüyemedi. Tekerlekli sandalyeye oturtulan Serdar Ortaç'ın halleri üzdü.

Serdar Ortaç’ın ayakta zor durduğu anlar sevenlerini üzdü! Gecenin sonunda tekerlekli sandalyeyle götürüldü...

Serdar Ortaç sahnede zor anlar yaşadı! Gecenin sonunda ayakta duramayınca tekerli sandalyeyle çıkarıldı! | Video

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