Serdar Ortaç sahnede zor anlar yaşadı! Gecenin sonunda ayakta duramayınca tekerli sandalyeyle çıkarıldı! | Video

MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç'ın Ankara’da bir mekanda sahneye çıktığı anlardaki halleri gündem oldu. İlaçlarla birlikte zaman zaman alkol de alan Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı. Ortaç gecenin sonunda ise yürüyemedi. İşte o anlar..