Serdar Ortaç sahnede zor anlar yaşadı! Gecenin sonunda ayakta duramayınca tekerli sandalyeyle çıkarıldı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
01:00
00:17
Berdan Mardini bu kez şalvarla spor yaptı | Video 09.11.2022 | 16:03
01:00
Seray Sever'den ikizleriyle yeni paylaşım! | Video 08.11.2022 | 20:14
00:11
Ünlü şarkıcı Hadise'den yeni paylaşım | Video 07.11.2022 | 22:09
02:17
01:09
01:00
Bergüzar Korel kızı Leyla'nın doğum videosu ile duygulandırdı | Video 04.11.2022 | 10:53
05:42
Oyuncu Rıza Akın'a veda | Video 03.11.2022 | 15:26
00:16
01:32
01:32
01:59
Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı | Video 02.11.2022 | 20:23
00:22
00:45
01:04
01:12
00:11
01:21
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra buluştu | Video 27.10.2022 | 16:28
04:52
Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 27.10.2022 | 13:25
MS hastalığından dolayı uzun zamandır ağrılarla yaşayan Serdar Ortaç'ın Ankara’da bir mekanda sahneye çıktığı anlardaki halleri gündem oldu. İlaçlarla birlikte zaman zaman alkol de alan Ortaç sahnede ayakta durmakta zorlandı. Ortaç gecenin sonunda ise yürüyemedi. İşte o anlar..