Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a gönderme! ’Boşandım, daha iyisi geldi’

"ADI ÜSTÜNDE ESKİ EŞ, ESKİ ÖZLENİR Mİ?"

Ortaç, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." dedi.