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Haberler Galeri Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme! 'Boşandım, daha iyisi geldi'
Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 14:31

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme! 'Boşandım, daha iyisi geldi'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok adından söz ettiren isimleri arasında yer alıyor. Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 8 yıllık birlikteliğin ardından ise 2019 yılında boşanmışlardı. Ortaç, biten evliliğinin ardından eşine nafaka ödeyemediği iddia edilen ve haciz kararıyla konuşulmuştu. Ortaç, Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a gönderme! ’Boşandım, daha iyisi geldi’

2014 yılında evlendiği İrlandalı manken Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan, uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde zor günlerden geçiyor.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a gönderme! ’Boşandım, daha iyisi geldi’

Son zamanlarda sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlarla ve yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında yeni bir açıklama yaptı.

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Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a gönderme! ’Boşandım, daha iyisi geldi’

"ADI ÜSTÜNDE ESKİ EŞ, ESKİ ÖZLENİR Mİ?"

Ortaç, "Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok." dedi.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a gönderme! ’Boşandım, daha iyisi geldi’

Sosyal medyada söz konusu açıklama ile ilgili yorum yağdı. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı, sözleri yüzünden eleştirildi.

Serdar Ortaç’tan eski eşi Chloe Loughnan’a gönderme! ’Boşandım, daha iyisi geldi’

Öte yandan Serdar Ortaç, arabada giderken boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yazdığı şarkıyı dinleyip gözyaşlarına boğulmuştu.

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