Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
14:31
Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a gönderme! 'Boşandım, daha iyisi geldi'
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok adından söz ettiren isimleri arasında yer alıyor. Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 8 yıllık birlikteliğin ardından ise 2019 yılında boşanmışlardı. Ortaç, biten evliliğinin ardından eşine nafaka ödeyemediği iddia edilen ve haciz kararıyla konuşulmuştu. Ortaç, Chloe Loughnan hakkında yeni açıklamalar yaptı.