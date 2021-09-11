Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil, talihsiz bir kazası yaşadı. Canlı yayında göğsü açılan Seren Serengil, bu durumu fark ettiği anda apar topar kapatmaya çalıştı. İşte Seren Serengil'in çok konuşulan o zor anları…