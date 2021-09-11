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Haberler Galeri Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi
Giriş Tarihi: 11.09.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 14:14

Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil, talihsiz bir kazası yaşadı. Canlı yayında göğsü açılan Seren Serengil, bu durumu fark ettiği anda apar topar kapatmaya çalıştı. İşte Seren Serengil'in çok konuşulan o zor anları

Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seren Serengil, programında talihsiz bir canlı yayın kazası yaşadı.

Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

GÖĞSÜ AÇILDI

Deniz Akkaya ve Bircan Bali'nin kendisine eşlik ettiği programın son yayınlanan bölümüne derin göğüs dekolteli tulumu ile çıkan Serengil'in göğsü açıldı.

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Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

Ünlü isim bu durumu fark edince hemen kapatmaya çalıştı.

Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

SON OLARAK SEDA SAYAN'A YÖNELİK SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Seren Serengil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Herkes bir Seren değil, Star TV'nin sabah saatini ilk 20'ye soksun" diyerek Seda Sayan'ı eleştirmiş ve bu konuda tepkilere maruz kalmıştı.

Seren Serengil’in zor anları! Göğüs dekoltesinin kurbanı oldu! Seren böyle frikik verdi

İŞTE SEREN SERENGİL'İN ZOR ANLARI...

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