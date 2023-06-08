"Serenay aurası diye bir şey var" Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:16

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak kırmızılar içinde yaktı geçti. Olaylı aşk hayatından sonra kariyerinde yeniden zirveyi gören Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle hayranlarını mest etti. Serenay Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi. İşte alev emojileri yağan Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları...