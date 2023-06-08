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Haberler Galeri "Serenay aurası diye bir şey var" Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:09 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:16

"Serenay aurası diye bir şey var" Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak kırmızılar içinde yaktı geçti. Olaylı aşk hayatından sonra kariyerinde yeniden zirveyi gören Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle hayranlarını mest etti. Serenay Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi. İşte alev emojileri yağan Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları...

Serenay aurası diye bir şey var Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Dizsinin sezon finali yapmasıyla kendisini tatile atan Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya doyamıyor. Anlaşılan bu yaz Serenay Sarıkaya yazı olacak!

Serenay aurası diye bir şey var Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya tatil sezonunu bir açtı pir açtı.

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Serenay aurası diye bir şey var Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Ünlü oyuncu yaz tatili için yollara düştü ve tatilden ilk karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. İşte alev emojileri yağan Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları...

Serenay aurası diye bir şey var Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Serenay Sarıkaya'dan bikini şov! Bikinili pozlarını ardı ardına paylaşan Serenay Sarıkaya son olarak kırmızılar içinde yaktı geçti.

Serenay aurası diye bir şey var Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisi ile hayranlarını eritti! Bikinili pozlara alev emojileri yağdı!

Olaylı aşk hayatından sonra kariyerinde yeniden zirveyi gören Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya kırmızı bikinisiyle hayranlarını mest etti. Serenay Sarıkaya'nın fit haline övgüler yağarken oyuncuya "Serenay aurası diye bir şey var" yorumları geldi.

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