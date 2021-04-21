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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 07:58

giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

Ekranlara dönmeye hazırlandığı haberleri hayranlarını heyecanlandıran yine tarzını konuşturdu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha eklerken mini şortunun altına giydiği çizmeleri olay oldu. Serenay Sarıkaya ayna pozuna "Şey mi dostum" notunu yazınca takipçilerinden "Yine yangınlar yine sen" yanıtları gecikmedi... Giyinme odasından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya güzelliği ve stili ile kendine hayran bıraktı. İşte ile iddialı kombini..

Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

Ekranlara dönmeye hazırlandığı haberleri hayranlarını heyecanlandıran yine tarzını konuşturdu.

Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

Güzel oyuncu , sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha eklerken mini şortunun altına giydiği çizmeleri olay oldu.

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Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

ayna pozuna "Şey mi dostum" notunu yazınca takipçilerinden "Yine yangınlar yine sen" yanıtları gecikmedi...

Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

Giyinme odasından paylaşımda bulunan güzelliği ve stili ile kendine hayran bıraktı.

Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

İşte 'nın ve çizmeleri ile iddialı kombini..

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