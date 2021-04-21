Serenay Sarıkaya giyinme odasından paylaştı... Serenay Sarıkaya'nın mini şortunun altına giydiği çizmeler olay...

Ekranlara dönmeye hazırlandığı haberleri hayranlarını heyecanlandıran Serenay Sarıkaya yine tarzını konuşturdu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha eklerken mini şortunun altına giydiği çizmeleri olay oldu. Serenay Sarıkaya ayna pozuna "Şey mi dostum" notunu yazınca takipçilerinden "Yine yangınlar yine sen" yanıtları gecikmedi... Giyinme odasından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya güzelliği ve stili ile kendine hayran bıraktı. İşte Serenay Sarıkaya'nın mini şortu ve çizmeleri ile iddialı kombini..