Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

Son dönemin en başarılı genç oyuncularından Serenay Sarıkaya tatilin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra sosyal medyada daha çok boy gösteren Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü almıştı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Serenay Sarıkaya güzelliği ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çekiyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi var. Seranay'ın takipçileriyle paylaştığı son tatil pozu ise gündeme bomba gibi düştü. Serenay Sarıkaya'nın bikinili paylaşımı oldukça cesur bulundu ve tatil pozuna yorum yağdı... İşte Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozu ve sizin için derlediğimiz ünlülerin tatil pozları...