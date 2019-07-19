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  • Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

Son dönemin en başarılı genç oyuncularından tatilin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra daha çok boy gösteren Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü almıştı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Serenay Sarıkaya güzelliği ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çekiyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi var. Seranay'ın takipçileriyle paylaştığı son tatil pozu ise gündeme bomba gibi düştü. oldukça cesur bulundu ve tatil pozuna yorum yağdı... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:19
Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

Son dönemin en başarılı genç oyuncularından tatilin tadını çıkarıyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra daha çok boy gösteren Serenay Sarıkaya paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Serenay Sarıkaya 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü almıştı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım atan Serenay Sarıkaya güzelliği ve düzgün fiziğiyle her zaman dikkat çekiyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi var. Seranay'ın takipçileriyle paylaştığı son tatil pozu ise gündeme bomba gibi düştü. oldukça cesur bulundu ve tatil pozuna yorum yağdı... İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

EBRU ŞAHİN

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Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

EBRU ŞAHİN

Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

EBRU ŞAHİN

Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

HADİSE

Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

HADİSE

Serenay Sarıkaya tatili iyi değerlendiriyor! Serenay Sarıkaya cesur tatil pozuyla gündeme bomba gibi düştü!

ŞEYMA SUBAŞI

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