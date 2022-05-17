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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! "Yandı buralar"
Giriş Tarihi: 17.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 09:55

Serenay Sarıkaya'dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! "Yandı buralar"

Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya sosyal medyayı yaktı geçti. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla oldukça ses getiriyor. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayılmıştı. Güzel oyuncudan son olarak yeni bir paylaşım geldi. Vücudunu saran siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın güzelliği dudak ısırttı. 29 yaşındaki güzele "Yandı buralar" yorumları yağdı

Serenay Sarıkaya’dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! Yandı buralar

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı başarıyor. Serenay Sarıkaya yine yaptı yapacağını! Göğüs dekolteli siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya sosyal medyayı yaktı geçti.

Serenay Sarıkaya’dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! Yandı buralar

Alice Müzikali'nde de yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sette yaptığı kalça dansıyla yürek hoplatmıştı.

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Serenay Sarıkaya’dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! Yandı buralar

Sarıkaya'nın dans ettiği anlar ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Serenay Sarıkaya’dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! Yandı buralar

Güzel oyuncudan son olarak yeni bir paylaşım geldi.

Serenay Sarıkaya’dan vücudunu saran elbisesi ile dudak ısırtan poz! Yandı buralar

Vücudunu saran siyah minisi ile poz veren Serenay Sarıkaya'nın güzelliği dudak ısırttı. 29 yaşındaki güzele "Yandı buralar" yorumları yağdı

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