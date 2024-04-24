Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:19
Serenay Sarıkaya'nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak
Kıvanç Tatlıtuğ ile şimdilerde Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Sarıkaya kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Şimdilerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündem olan Serenay Sarıkaya'nın babasının kim olduğunu biliyor muydunuz? Herkesin annesini tanıdığı Sarıkaya'nın babası da zaman zaman merak konusu oluyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...