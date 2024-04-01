Serenay Sarıkaya’nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

Serenay Sarıkaya'nın formasıyla birlikte taktığı saat ise sosyal medyada çok konuşuldu. Başarılı oyuncunun yüzü olduğu ünlü bir markaya ait, 800 bin TL değerindeki saatine yorum yağdı.

İŞTE O YORUMLAR

- Parası var ki takıyor!

- Hiç kıskanmadım...

- Forma aşırı yakışmış ama saat ve gözlük olmamış.

- İstediği yerde takar, bize ne?

- Yakışır sana Serenay...