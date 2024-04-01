Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!
Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 14:53

Serenay Sarıkaya'nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

Sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri de yerel seçimler için sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yaparken görüntülenen ünlülerden Serenay Sarıkaya seçim kombini ile dikkat çekti. Adana Demirspor formasıyla oy kullanacağı okula gelen Serenay Sarıkaya'nın lüks saati de konuşulanlardan oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın seçim kombinine damga vuran küçük bir servet değerindeki saati...

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

Sanat dünyasının ünlü isimleri oylarını kullandı. Oy verdikleri okullarda görüntülenen ünlülerden olan Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla dikkat çekti. Güzel oyuncunun formasıyla beraber kombinlediği ünlü bir markaya ait saat ise, sosyal medyada çok konuşuldu.

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

İşte Serenay Sarıkaya'nın seçim kombinine damga vuran küçük bir servet değerindeki saati...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya’nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

OY VERMEYE ADANA DEMİRSPOR FORMASIYLA GELDİ

Güzel oyuncu, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy vermeye Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelmesi de dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan Sarıkaya, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi.

"HEDİYE EDİLMİŞTİ"

Adana Demirspor forması giymesi ile ilgili de ünlü isim, "Bunu 'Aile' dizisinde bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya’nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!

Serenay Sarıkaya'nın formasıyla birlikte taktığı saat ise sosyal medyada çok konuşuldu. Başarılı oyuncunun yüzü olduğu ünlü bir markaya ait, 800 bin TL değerindeki saatine yorum yağdı.

İŞTE O YORUMLAR

- Parası var ki takıyor!
- Hiç kıskanmadım...
- Forma aşırı yakışmış ama saat ve gözlük olmamış.
- İstediği yerde takar, bize ne?
- Yakışır sana Serenay...

SON DAKİKA