Giriş Tarihi: 01.04.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
14:53
Serenay Sarıkaya'nın seçim kombinine formasının yanında lüks saati damga vurdu!
Sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri de yerel seçimler için sandığa gitti. Vatandaşlık görevini yaparken görüntülenen ünlülerden Serenay Sarıkaya seçim kombini ile dikkat çekti. Adana Demirspor formasıyla oy kullanacağı okula gelen Serenay Sarıkaya'nın lüks saati de konuşulanlardan oldu. İşte Serenay Sarıkaya'nın seçim kombinine damga vuran küçük bir servet değerindeki saati...