Sergen Deveci’nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci'nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şamilgil, "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor.