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Haberler Galeri Sergen Deveci'nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 16:36

Sergen Deveci'nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Baş Belası adlı tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da kaza yaptı. Feci kazada tiyatro emekçileri Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti. Yaralı Ceyhun Fersoy'un tedavisi ise devam ediyordu. Fersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ağır yaralanan Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmişti. Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilmişti. Deveci'nin son durumuyla ilgili ise arkadaşı Ersel Dursun'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Sergen Deveci’nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Çorum'da "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek üzere önceki gece yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralanmıştı.

Sergen Deveci’nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Kazayla ilgili sürdürülen soruşturmada; süratli olduğu tespit edilen minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede hakimliğe çıkarılan 2 sürücüden Aykut Bektaş tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

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Sergen Deveci’nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Oyuncu Ceyhun Fersoy, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tamamlanan tedavisi sonrası, taburcu edildi. 40 yaşındaki oyuncu, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a gitti. Kazadan yaralı kurtulan oyuncu Burak Gülçebi'nin ise aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sergen Deveci’nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edilmiş ve ameliyata alınmıştı.

Sergen Deveci’nin son durumunu arkadaşı açıkladı! Riskli bir ameliyat geçirmişti...

Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci'nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şamilgil, "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor.

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