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Haberler Galeri Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! "Baktıkça içimiz açılıyor"
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:34

Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! "Baktıkça içimiz açılıyor"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden üç çocukları olan çift, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel, son paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Eşi Halit Ergenç ile gittiği bir deniz tatilinden sarmaş dolaş paylaşan Korel, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Gözde çiftin paylaşımına ilk yorum da Esra Erol'dan geldi.

Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! Baktıkça içimiz açılıyor

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! Baktıkça içimiz açılıyor

Üç çocukları bulunan çift, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmayı başarıyor.

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Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! Baktıkça içimiz açılıyor

Sosyal medyada eski fotoğrafların yayınlandığı Perşembe gününü es geçmeyen Korel, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! Baktıkça içimiz açılıyor

Ünlü oyuncu, eşit Halit Ergenç ile 2019 yılına ait karelerini 'tbt' etiketi ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Serin sulardan paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç sosyal medyayı salladı! Baktıkça içimiz açılıyor

Eşiyle denizde poz veren Bergüzar Korel'in paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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