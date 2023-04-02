Giriş Tarihi: 02.04.2023 16:48
Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
16:51
Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez
Ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncular Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Çok uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten Özge Gürel, samimi açıklamalarda bulundu. "Mutlu ilişki için aşk yetmez" diyen Gürel, ilk kez çocukluktan kalma bir huyunu da açıkladı.