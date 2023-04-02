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Haberler Galeri Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez
Giriş Tarihi: 02.04.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 16:51

Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

Ünlü çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, mutluluklarıyla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Ünlü oyuncular Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Çok uzun yıllardır aşk yaşayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftten Özge Gürel, samimi açıklamalarda bulundu. "Mutlu ilişki için aşk yetmez" diyen Gürel, ilk kez çocukluktan kalma bir huyunu da açıkladı.

Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

Oyuncu Özge Gürel 7 yıllık sevgilisi Serkan Çayoğlu ile ağustos oyunda evlenmişti.

Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

Ünlü oyuncu Özge Gürel, bir degiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Hayatta kendisini mutlu eden mesleği bulana kadar denemeye devam eden ve oyunculukta karar kıldığını söyleyen Özge Gürel şu ifadeleri kullandı:

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Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

Pek az kişinin bildiği, ilginç bir özelliğini paylaşan Özge Gürel "Gürültülü ortamda çok güzel uyurum. Çocukluktan kalma sanırım, güvende hissediyorum. İnsanlar sohbet ederken salondaki koltukta mışıl mışıl uyuyabilirim. Televizyonu açıp uyuyorum, eğer yalnızsam ışıkları da açıyorum" dedi.

Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

En sevdiği şeyin başlangıç olduğunu, her zaman, her şartta bu durumun kendisini heyecanlandırdığını aktaran Gürel "Hafif korkuyla karışık bir mutluluk hali" açıklamasında bulundu. Özge Gürel sanata bakış açısı ile ilgili ise şunları söyledi: "Benim için kılavuz sanat. Sevdiğim sanatçıların eserleri; onları tanımanın, fikirlerini anlayıp kendime katmanın bir yolu. Kendinizi, hikâyenizi, fikrinizi, döneminizi bazen kafa yoran insanlara, bazen de herkese yüzyıllar sonra bile ulaştırmanın incelikli hali sanat. O fikirler o kadar çok insanın yolunu aydınlatıyor ki."

Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

"AŞIK OLMAK YETERLİ DEĞİL"

Aşkı nasıl tanımlarsınız sorusunu da samimiyetle yanıtlayan güzel oyuncu "Bu konunun ucu hep çok açık kalıyor, çünkü her ilişkinin matematiği bambaşka. Aşk ilişki başlatabilir ama sadece âşık olmak, devam etmesi için yeterli değil. Uzun ilişkilerde tüm duvarlar kırılıyor, açılmadık kapı kalmıyor. İşte o zaman başlıyor aslında ilişki, ki bence en güzel kısma geliyoruz. Herkesin kendi gibi olduğu ve o halini çok sevdiğiniz kısım bence en eğlencelisi." dedi.

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