Serkan Çayoğlu ile bu yaz evlenmişti...Özge Gürel: Mutlu ilişki için aşk yetmez

"AŞIK OLMAK YETERLİ DEĞİL"

Aşkı nasıl tanımlarsınız sorusunu da samimiyetle yanıtlayan güzel oyuncu "Bu konunun ucu hep çok açık kalıyor, çünkü her ilişkinin matematiği bambaşka. Aşk ilişki başlatabilir ama sadece âşık olmak, devam etmesi için yeterli değil. Uzun ilişkilerde tüm duvarlar kırılıyor, açılmadık kapı kalmıyor. İşte o zaman başlıyor aslında ilişki, ki bence en güzel kısma geliyoruz. Herkesin kendi gibi olduğu ve o halini çok sevdiğiniz kısım bence en eğlencelisi." dedi.