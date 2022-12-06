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Haberler Galeri Servet Operasyonu'nda başrol Antalya'nın! Dünya 13 Ocak'ta Antalya'yı izleyecek!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:24

Servet Operasyonu'nda başrol Antalya'nın! Dünya 13 Ocak'ta Antalya'yı izleyecek!

Jason Statham, Hugh Grant ve Josh Hartnett gibi yıldızların başrolünde olduğu, çekimleri Antalya'da yapılan Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin gösterim tarihi açıklandı. Arka fonunda Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarının yer aldığı film, heyecanla bekleniyor. Antalya'nın başrol olduğu Operation Fortune (Servet Operasyonu) filmi 13 Ocak'ta vizyonda...

İLKER GEZİCİ
Servet Operasyonu’nda başrol Antalya’nın! Dünya 13 Ocak’ta Antalya’yı izleyecek!

Antalya hem spor hem de sanat dünyasının cazibe noktası olmaya devam ediyor. Malum, futbol başta olmak üzere dünyanın önde gelen kulüpleri sezon hazırlıklarını Antalya'da yapıyor.

Servet Operasyonu’nda başrol Antalya’nın! Dünya 13 Ocak’ta Antalya’yı izleyecek!

İklimi sebebiyle Türkiye'nin Hollywood'u olarak adlandırılan bölge, 13 Ocak 2023'te sinema dünyasında da adından büyük harflerle bahsettirecek.

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Servet Operasyonu’nda başrol Antalya’nın! Dünya 13 Ocak’ta Antalya’yı izleyecek!

Çünkü çekimleri Antalya'da gerçekleşen, aksiyon filmlerinin aranılan oyuncusu Hollywood yıldızı Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı 'Servet Operasyonu' adlı film, o gün gösterime giriyor.

Servet Operasyonu’nda başrol Antalya’nın! Dünya 13 Ocak’ta Antalya’yı izleyecek!

Antalya'nın Kaleiçi bölgesi, Su Kemeri, EXPO alanı ve Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra 2 bin yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu'nun aksiyon sahnelerine ev sahipliği yaptığı film, sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor.

Servet Operasyonu’nda başrol Antalya’nın! Dünya 13 Ocak’ta Antalya’yı izleyecek!

Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde Statham'ın yanı sıra Hugh Grant ve Josh Hartnett gibi yıldızlar da rol alıyor.

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