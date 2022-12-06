Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:21
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
08:24
Servet Operasyonu'nda başrol Antalya'nın! Dünya 13 Ocak'ta Antalya'yı izleyecek!
Jason Statham, Hugh Grant ve Josh Hartnett gibi yıldızların başrolünde olduğu, çekimleri Antalya'da yapılan Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin gösterim tarihi açıklandı. Arka fonunda Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarının yer aldığı film, heyecanla bekleniyor. Antalya'nın başrol olduğu Operation Fortune (Servet Operasyonu) filmi 13 Ocak'ta vizyonda...