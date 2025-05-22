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Haberler Galeri Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı
Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 06:48

Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı

Galatasaray camiasının yakından tanıdığı bir isim, herkesi şaşırtan bir sürprizle gündemde! Kulübün efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy, sessiz sedasız damat oldu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, en yakınlarını bile şaşırtarak nikah masasına oturdu. Sürpriz evlilikle herkesi şaşkına çeviren bu gelişme, magazin kulislerinde de büyük ses getirdi.

BÜLENT CANKURT
Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı

Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy sessiz sedasız damat oldu. Evet, yanlış okumadınız... Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum aşıklar, en yakınlarına bile sürpriz yapıp Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde, ömür boyu mutluluğa imza attı.

Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı

12 yıl evli kaldığı iki kızının annesi Melis Çiftçi'den Aralık 2020'de anlaşmalı olarak boşanan Ali Gürsoy, bir süre sonra Gonca Ünsal ile flört etmeye başlamıştı. Güzel giden ilişkilerini artık resmiyete dökmeye karar veren aşıklar, çok yakın birkaç arkadaşlarının şahitliğinde evlendi.

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Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı

Her ikisinin de ikinci evliliği olduğu için büyük bir nikah veya düğün yapmak istememişler. Onun yerine sade bir nikah ve ardından yakın dostlarıyla küçük bir kutlamayı tercih etmişler. Ali-Gonca Gürsoy çiftine ben de ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı

EREN BAŞKAN İŞ BAŞINDA!
TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) Başkanı Eren Üçlertoprağı, tüm dünyada yayınlanan Dünya Rallikros Şampiyonası'nı 9 yıl aradan sonra İstanbul'a geri getirmeyi başarmıştı.

F1'i de yeniden Türkiye'ye getirmek için çalışan Eren Başkan önceki gün, F1 İtalya Imola'daki Emilia Romagna Grand Prix'inde, Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile bir araya geldi. Tabii konuştukları başlıca konu, F1'in Türkiye'ye dönmesiydi. Detay öğrenemedim ama Eren Başkan'dan çok yakında F1 Türkiye Grand Prix'i müjdesini alırsak hiç şaşırmam.

Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı

ANNESİNİ TOPRAĞA VERDİ
2010 yılında sualtı fotoğrafçılığına sevdalanan ve sergiler açan sosyetenin sevilen ismi Ayşegül Dinçkök yasta. Ayşegül Hanım'ın Bodrum'da yaşayan annesi Emine Berin Onar vefat etti.

Pazar günü 90 yaşında hayata gözlerini yuman ve İstanbul'a getirilen Onar, önceki gün Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ömer-Ayşegül Dinçkök çiftinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.