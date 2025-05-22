Giriş Tarihi: 22.05.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
06:48
Sessiz sedasız damat oldu! Galatasaray’ın efsane isminin oğlu sürpriz evlilikle şaşırttı
Galatasaray camiasının yakından tanıdığı bir isim, herkesi şaşırtan bir sürprizle gündemde! Kulübün efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy'un büyük oğlu, iş insanı Ali Gürsoy, sessiz sedasız damat oldu. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, en yakınlarını bile şaşırtarak nikah masasına oturdu. Sürpriz evlilikle herkesi şaşkına çeviren bu gelişme, magazin kulislerinde de büyük ses getirdi.