Sette kriz çıkardığı iddia edilen Esra Bilgiç suskunluğunu bozdu! O iddialara isyan etti!

Bir dönem rol aldığı "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki 'Halime Sultan' rolüyle popülerliği yakalayan, şimdilerde dram türündeki bir diziyle yeniden ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Esra Bilgiç, son olarak hakkındaki şoke eden bir iddia ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Esra Bilgiç; bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti, sette ise çalışanları kaprisleriyle bezdirdi. "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti ile ekibe zor anlar yaşattığı konuşulan oyuncu, konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Esra Bilgiç, "Bu yapılan haksızlık" diyerek isyan etti.