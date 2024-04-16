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Haberler Galeri Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi!
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:32

Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi!

Usta isimleri bir araya toplayan Yeşilçamın unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile bile hala ilgiyle izleniyor. Kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali ağızlaarı açık bıraktı. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi!

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi!

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi!

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı! Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi!

İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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