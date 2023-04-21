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Haberler Galeri Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz'den 'Titanic' göndermesi!
Giriş Tarihi: 21.04.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 14:08

Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz'den 'Titanic' göndermesi!

İzlandalı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ayrılık kararı alan Dilan Çiçek Deniz, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'na gönlünü kaptırmıştı. Aşkları dolu dizgin süren çift, ilk tatilini de Ramazan Bayramı'nda planladı. Yoğun iş temposun ara vermek için birlikte yollara düşen çift, Maldivler'e gitti. Taze aşıklar, Maldivler'de çektirdikleri pozlarını takipçileriyle paylaştı.Dilan Çiçek'in bikinili karelerine yazdığı 'Titanic' repliği ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ilişkisine nokta koyarak herkesi şaşırtmıştı. Mert Yazıcıoğlu ise Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ani bir kararla sonlandırmıştı. Bu iki ayrılık magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken, şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, adeta teselliyi birbirlerinde bularak yeni bir aşka yelken açtı.

Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

Taze aşıkların birlikteliği şimdilerde doludizgin devam ediyor. Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti, son olarak bayram tatili için rotasını belirledi.

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Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

Yılın sürpriz aşkına imza atan ikili, birlikte ilk tatilleri için Maldivler'i tercih etti.

Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

Dilan Çiçek Deniz bu sezon yer aldığı Amadeus tiyatro oyununun 100'üncü oyunu sahnelendikten ve birçok markayla olan anlaşmalarının reklam filmlerini arkaya arkaya çektikten sonra yoğun iş temposun ara vermek için tatile çıktı.

Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

Bayram tatilini fırsat bilen çift, dünyanın en romantik yerlerinden biri olan Maldivler'e uçtu. Çift ilk tatilleri için romantik bir rota seçerek Maldivler'e gitti.

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