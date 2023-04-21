Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

İzlandalı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ayrılık kararı alan Dilan Çiçek Deniz, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'na gönlünü kaptırmıştı. Aşkları dolu dizgin süren çift, ilk tatilini de Ramazan Bayramı'nda planladı. Yoğun iş temposun ara vermek için birlikte yollara düşen çift, Maldivler'e gitti. Taze aşıklar, Maldivler'de çektirdikleri pozlarını takipçileriyle paylaştı.Dilan Çiçek'in bikinili karelerine yazdığı 'Titanic' repliği ise dikkat çekti. İşte detaylar...