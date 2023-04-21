Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’na böyle poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’den ’Titanic’ göndermesi!

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ilişkisine nokta koyarak herkesi şaşırtmıştı. Mert Yazıcıoğlu ise Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ani bir kararla sonlandırmıştı. Bu iki ayrılık magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken, şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, adeta teselliyi birbirlerinde bularak yeni bir aşka yelken açtı.