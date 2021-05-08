HaberlerGaleriŞeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti
Giriş Tarihi: 08.05.2021 14:18Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 14:21
Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İtalyan DJ Guido Senia ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran Şeyma Subaşı, kısa süre sonra aradığı aşkı buldu. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile doludizgin ilişki yaşayan Subaşı, paylaşımlarıyla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Ünlü fenomen, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, özel jet bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını Instagram hikayesinden yayınlamıştı. Bu jestiyle olay yaratan Mohammed Alsaloussi'den yeni bir hamle geldi. Alsaloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.