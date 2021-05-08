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Haberler Galeri Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti
Giriş Tarihi: 08.05.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 14:21

bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti

Sosyal medya fenomeni , uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İtalyan DJ ile yollarını geçtiğimiz aylarda ayıran Şeyma Subaşı, kısa süre sonra aradığı aşkı buldu. Mısırlı milyarder ile doludizgin ilişki yaşayan Subaşı, paylaşımlarıyla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Ünlü fenomen, kendisi ve kızı Melisa'nın yolculuk yapabilmesi için sevgilisinin, bulamayınca bir yolcu uçağı kapattığını Instagram hikayesinden yayınlamıştı. Bu jestiyle olay yaratan Mohammed Alsaloussi'den yeni bir hamle geldi. Alsaloussi, bu kez sevgilisinin ayaklarını özel jet ile yerden kesti.

Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti

, Mısırlı iş insanı sevgilisi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti.

Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti

Şehir değiştirmek isteyen çift, Bali'de bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak yapmıştı.

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Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti

Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, " bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı!

Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti

Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte ile yolculuk yaptı. Subaşı o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Şeyma Subaşı bu kez özel jetiyle havalandı! Jet bulamayınca uçağı kapatan Mısırlı milyarder sevgili Şeyma Subaşı'nın ayaklarını yerden kesti

Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

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