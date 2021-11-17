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Haberler Galeri Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı'dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya olay gönderme!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 09:55

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı'dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya olay gönderme!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisiyle adından söz ettiren Subaşı, son olarak şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Kızı Melisa ile ilgili açıklamada bulunan fenomen, "Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir" diyerek kafaları karıştırdı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında neler olduğu merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı’ya olay gönderme!

Yaşadığı renkli hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı’ya olay gönderme!

Bir süredir Miami'de olan Subaşı, son olarak kızı Melisa ile ilgili yaptığı paylaşımlarla olay oldu.

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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı’ya olay gönderme!

Subaşı önce bir paylaşıp yapıp "Melisa 8 sene önce Miami'de doğdu. O zaman neden annesinin bir tanecik meleği Melisa Miami'de annesi ile beraber yaşayamasın. Kararı tek başına veremiyorsun işte" yorumunda bulundu.

Şeyma'dan Acun'a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var?

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı’ya olay gönderme!

Şeyma Subaşı'nın bu açıklaması eski kocası Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı’ya olay gönderme!

"KIZIM BENİM YANIMA GELMELİ"

Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok.

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