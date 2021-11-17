Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var? Şeyma Subaşı’dan eski eşi Acun Ilıcalı’ya olay gönderme!

"KIZIM BENİM YANIMA GELMELİ"

Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok.