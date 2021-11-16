Video Yaşam Şeyma'dan Acun'a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var?
Şeyma'dan Acun'a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var?

Şeyma'dan Acun'a videolu Melisa tepkisi! Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında kriz mi var?

16.11.2021 | 16:58

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Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmeler ile bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisiyle adından söz ettiren Subaşı, son olarak şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Kızı Melisa ile ilgili açıklamada bulunan fenomen, "Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir" diyerek kafaları karıştırdı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı arasında neler olduğu merak konusu oldu.

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