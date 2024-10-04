Giriş Tarihi: 04.10.2024 08:05
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024
08:08
Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı sonrasında uzun süredir yalnız olan Şeyma Subaşı, adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyadan, kendisinden bir yaş küçük olan Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa eden Şeyma'nın, bunun için çok manidar bir tarih seçmesi dikkat çekti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…