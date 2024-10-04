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Giriş Tarihi: 04.10.2024 08:05 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 08:08

Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı sonrasında uzun süredir yalnız olan Şeyma Subaşı, adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyadan, kendisinden bir yaş küçük olan Brezilyalı model Marlon Teixeria ile aşkını ifşa eden Şeyma'nın, bunun için çok manidar bir tarih seçmesi dikkat çekti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!

Geçen yıl ikinci eşi Mohammed Alsaloussi'den boşanan 'Olayların Kadını' Şeyma Subaşı, birkaç gün önce yeni beyaz atlı prensini bulduğunu açıkladı.

Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!

Sosyal medyadan, kendisinden bir yaş küçük olan Brezilyalı model Marlon Teixeria (33) ile aşkını ifşa eden Şeyma'nın, bunun için çok manidar bir tarih seçmesi dikkatimi çekti.

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Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!

Şeyma, yeni aşk ifşasını, 29 Eylül'de yaptı. Bu tarih Şeyma'nın geçen yıl Alsaloussi'den boşandığı tarih.

Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!

Brezilyalı sevgilisiyle aşkının birkaç ay önce başladığını öğrendiğim Şeyma'nın bunu açıklamak için boşanma yıldönümünü beklemesi sizce de manidar değil mi?

Şeyma Subaşı ne yapmaya çalışıyor? Boşandığı tarihte aşkını ifşa etti!

Niye boşandığı tarihte yeni aşka yelken açtığını açıkladı merak ettim doğrusu.

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