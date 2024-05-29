Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:18
Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural güzelliğiyle büyüledi! Sibel Can'dan "Prensesim" paylaşımı!
Güzelliği, sesi ve danslarıyla yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Melisa Ural'dan yeni paylaşım geldi. Anne ve babası çok ünlü olsa da magazinden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Melisa Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Sibel Can'ın göz bebeği kızı Melisa Ural son olarak yakın arkadaşının düğününden kareler ile güzelliğini ortaya koydu. Beğeni yağan Melisa Ural'a annesi Sibel Can'dan da "Prensesim" yorumu geldi.