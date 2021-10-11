Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:59Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 12:06
Sibel Can yeni klibinde makyajsız kamera karşısına geçti! Sibel Can 'sıfır makyaj' dedi görenler inanamadı!
Yeni saç modeli ile "20 yaş gençleşmiş" yorumları alan Sibel Can son dönemde sosyal medyada paylaşımlarına da hız verdi. Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sibel Can son olarak yeni çıkardığı 'Adı Elveda Olsun' adlı single'ı için kamera karşısına geçti. Sibel Can, klipte yeni kestirdiği saçları ve makyajını sildiği sahneleriyle büyük beğeni topladı. İlk kez kamera karşısına makyajsız çıkan Sibel Can, "Kendimi olduğum gibi seviyorum. Sadelikteki zarafeti keşfettim. Tüm kadınlar da her haliyle güzel. Yeni şarkıma olan güvenimle, özgüvenimi aynı klipte buluşturdum" dedi. İşte Sibel Can'ın makyajsız hali...