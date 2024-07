Sibel Can’a çocukları Melisa, Engincan ve Emir’den sürpriz doğum günü kutlaması! Melisa Ural paylaştı kardeşlere yorum yağdı...

Sanat camiasının sevilen isimlerinden Sibel Can'a çocuklarından erken kutlama! Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle hayran bırakan Sibel Can 1 Ağustos 1970 doğumlu. 54 yaşına girecek olan Sibel Can ilk kutlamayı çocuklarıyla yaptı.