Sibel Can’a çocukları Melisa, Engincan ve Emir’den sürpriz doğum günü kutlaması! Melisa Ural paylaştı kardeşlere yorum yağdı...

Giriş Tarihi: 31.07.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
06:37
Güçlü sesi, kıvrak dansları ve güzelliğiyle yıllardır sahnelerin tozunu attıran Sibel Can aynı zamanda bir anne. Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ile oğlu Engincan Ural'ın ardından, güzel sanatçı Sulhi Aksüt ile gerçekleştirdiği evliliğinde de oğlu Emir Aksüt'ü kucağına almıştı. Şimdilerde her biri yetişkin olan çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Sibel Can yeni yaşını da ilk onlarla kutladı. Melisa Ural son olarak anneleri Sibel Can'ın doğum günü için hazırladıkları sürpriz kutlamadan paylaşımda bulundu. Sibel Can'ın çocukları ile karesine yorum yağdı... İşte 1 Ağustos doğumlu olan Sibel Can'ın kızı Melisa, oğulları Engincan ve Emir ile doğum günü pozu...