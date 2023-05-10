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Haberler Galeri Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:16

Sibel Can'ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu? Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bekarlığa veda partisi kareleri ile şoke etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde sürpriz evlilik teklifine 'Evet' diyen Melisa Ural'a "en güzel gelin" yorumları yağarken annesi Sibel Can da bekarlığa veda karelerine kayıtsız kalmadı. Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu ne zaman evleniyor?

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

Melisa Ural gelin mi oluyor? Sibel Can ile Hakan Ural'ın biricik kızları Melisa Ural sosyal medya hesabından paylaştı magazin kulisleri çalkalandı.

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ: Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'dan dikkat çeken paylaşım geldi. Melisa Ural bir süredir iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu.

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Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

Geçtiğimiz aylarda abisi Engincan Ural'ın düğününde boy gösteren genç çift Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

Sibel Can'ın gözbebeği kızı Melisa Ural geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sevgilisinin doğum gününü kutlarken romantik organizasyonun aslında evlilik teklifine ait olduğunu yüzük ayrıntısı ele vermişti.

Sibel Can’ın biricik kızı Melisa Ural gelin mi oluyor? Bekarlığa veda partisi paylaşımı şoke etti! Melisa Ural ile Alaattin Kadayıfçıoğlu evleniyor mu?

kızı Melisa Ural son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bekarlığa veda partisi kareleri ile şoke etti.

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