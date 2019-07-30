Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ten annesine şok! Emir Aksüt evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt paylaşımı ile annesine müstakbel gelinini tanıttı. Geçtiğimiz Mart ayında 19 yaşına giren Emir Aksüt özel hayatıyla dikkat çekiyor. Daha önce de çapkınlık turlarında yakalanan Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt sosyal medya paylaşımı bile şaşırttı. Sibel Can'ın üç çocuğundan biri olan Emir Aksüt paylaşımı ile adeta aşka geldi dedirtti. Sibel Can'ın en küçük oğlu Emir Aksüt'ün abisi ve ablası Engincan Ural ve Melisa Ural'ı evlilik konusunda geçeceği dedikoduları yapılan paylaşıma 'Sibel Can'a sarı gelin geliyor' yorumları yapıldı. Emir Aksüt, sosyal medya hesabından sarışın olduğu görülen sevgilisi ile fotoğraf paylaşarak aşklarının ciddiyetini adeta duyurdu... İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt ve sevgilisi ile aynı zamanda sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları haberimiz...