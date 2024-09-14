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Haberler Galeri "Sıcak anne uyarısı" Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk kare geldi!
Giriş Tarihi: 14.09.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:37

"Sıcak anne uyarısı" Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda ilk kare geldi!

Tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sürpriz bir şekilde Paris'te dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftten beklenen güzel haber geldi. Hamile olan Melisa Aslı Pamuk'dan karnı burnunda ilk paylaşım geldi. Melisa Aslı Pamuk paylaşımına "Sıcak anne uyarısı" notunu ekledi. 33 yaşındaki güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Sıcak anne uyarısı Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi!

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk anne olmaya hazırlanıyor. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve şu sıralar anne olmaya hazırlanan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar geldi.

Sıcak anne uyarısı Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi!

Melisa Aslı Pamuk Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı ile evlenmiş ve düğün fotoğraflarını da zamana yayarak yayınlamıştı.

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Sıcak anne uyarısı Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi!

Düğününe ait detayları gizleyen Pamuk geçen günlerde de eşinin Trabzon Çaykara'daki aile yakınlarını ziyarete gitmişti.

Sıcak anne uyarısı Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi!

Pamuk'un bebek beklediği, mutlu haberi de Yazıcı ailesiyle paylaştığı öğrenilmişti.

Sıcak anne uyarısı Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk’tan karnı burnunda ilk kare geldi!

Gelen dizi ve film tekliflerini de bebek nedeniyle kabul etmeyen ünlü oyuncu, düğün makyajını da yapan makyaj sanatçısı Serhat Şen'in Bakü'deki tanıtımında da bol elbiseler giyerek büyüyen karnını kamufle etmişti.

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