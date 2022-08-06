Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 11:42

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı eridikçe eriyor! Damla Ersubaşı ‘13 günde 6 kilo verdi’

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Değişimi ile konuşulan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla konuşuluyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı, 13 günde 6 kilo verdiğini söyledi.